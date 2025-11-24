MEKTEBİM Koleji Çekmeköy Kampüsü Lansmanı Gerçekleştirildi

MEKTEBİM Koleji'nin Çekmeköy Kampüs lansmanı gerçekleştirildi. Yaşam atölyeleri, yüzme havuzu, spor alanlarının olduğu yeni kampüsünün tanıtım etkinliğinde konuşan Kurucu Ümit Kalko, akademik gelişimin yanında sorumluluk sahibi, hayata hazır bireyler yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Okuldaki görevli öğretmenler, aileler ve öğrencilerin katıldığı etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından kolejin içinde gerçekleştirilen faaliyetlerin bulunduğu tanıtım filmi izletildi. Programın açılış konuşmasını yapan Mektebim Koleji Kurucusu Ümit Kalko, eğitim yaklaşımında yalnızca temel derslerde değil, tüm branşlarda öğrencilerin başarılarını önemsediklerini belirtti. Akademik gelişimin yanında sorumluluk sahibi, hayata hazır bireyler yetiştirmeyi hedeflediklerine dikkat çeken Kalko, yeni kampüsün bu vizyon doğrultusunda tasarlandığını ifade etti.

'YATIRIMLARIMIZ DEVAM EDECEK'

Eğitimde güzel işler yaptıklarını söyleyen Kalko, "Her bir eğitim kurumumuzun açılışı bizler için ayrı bir heyecan oluyor. Çünkü yaptığımız işi seviyoruz, çok güzel bir iş yapıyoruz. Geleceğe insan yetiştiriyoruz. Yetişmiş insan gücümüzün daha da artması için mücadele ediyoruz. Çekmeköy'deki okulumuz donanımları, eğitim olanakları, sosyal donatılarıyla örnek bir kampüs. Eğitimden kazandığımızı eğitime yatırıyoruz. Eğitim dışında başka hiçbir iş yapmıyoruz. Bütün bunlar birleşince şubelerimizin sayısı artıyor. Yatırımlarımıza devam edeceğiz. Yakın zaman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bir üniversite yatırımımız söz konusu. Anaokulundan başlayıp, üniversiteye kadar devam eden zincirin halkalarını tamamlamayı planlıyoruz" dedi.

Kalko, "Okulumuzun halihazırda 400'e yakın öğrencisi var. Yaklaşık 9 bin metrekarelik kapalı alana sahip, bünyesinde 100'e yakın öğretmen ve çalışma arkadaşımız bulunuyor. İstanbul'da yatırımlarımızı artırmayı planlıyoruz. Mektebim markasıyla Özbekistan Taşkent'te, İngiltere Manchester'da kurumlarımız var. Kurumlarımızı büyütmeye devam edeceğiz. Azerbaycan Bakü'de birtakım çalışmalarımız bulunuyor. Dünyaya yavaş yavaş açılıp Türk eğitim markasının bayrağın dalgalandırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Çekmeköy Mektebim Koleji Kampüs Müdürü Cem Köymen ise "Bu başlangıç eğitim anlayışımızı daha ileriye taşımak, öğrencilerimizin potansiyelini daha güçlü şekilde ortaya çıkarmak ve geleceğin bireylerini değerleriyle donanımlı yetiştirme kararlılığımıza güç verecektir" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Kalko, okul yönetimindeki öğretmenlerin rozetlerini taktı. Daha sonra kolejin akademik programı ve vizyonuna yönelik bilgilendirici sunum yapıldı.

Sunumun ardından Kişisel Gelişim Uzmanı ve Yazar Mümin Sekman, 'Her şey seninle başlar' başlıklı bir başarı semineri verdi. Seminerde Sekman, başarıya giden yolu kendine has üslubuyla katılımcılara anlattı.