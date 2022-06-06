Meksikalı şair Armando Alanis, Ankara'da söyleşi yapacak - Haberler

Meksikalı şair Armando Alanis, Ankara'da söyleşi yapacak "Şiir Sokakta" hareketinin kurucusu Meksikalı şair Armando Alanis, yarın başkentli edebiyatseverlerle buluşacak. "Şiir Sokakta" hareketinin kurucusu Meksikalı şair Armando Alanis, yarın başkentli edebiyatseverlerle buluşacak. Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirilen 'Şiir Hatları Treni' etkinliği için Türkiye'ye gelen Alanis, dünyada 40 ülkeye yayılan Şiir Sokakta hareketi ve şiir üzerine söyleşi yapacak. CSO Ada Ankara Mavi Salon'da gerçekleştirilecek "Şiir Yoksa Şehir Yok" başlıklı etkinlik, 18.00'de başlayacak. İngiliz şair Jason Godwin de 11 Haziran'da etkinlik kapsamında Ankaralılarla bir araya gelecek. AA / Fatih Türkyılmaz - Güncel Türkiye Ankara Güncel Haberler

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