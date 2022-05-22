Meksikalı Bilim İnsanları Petrol Sızıntılarını Temizlemek İçin Yeni Teknoloji Geliştirdi - Haberler

Yeni geliştirilen teknolojinin yaban hayatı üzerinde olumsuz bir etkisi yok ve bu yüzden büyük petrol sızıntılarında olduğu gibi nehir, göl ve lagün kirlenmelerinin temizlenmesinde de kullanılabiliyor.

MEKSİKO, 22 Mayıs (Xinhua) -- Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi'nden bilim insanları, petrolün yanı sıra radyoaktif madde, gübre, ilaç ve okyanusa atılan diğer kirletici maddeleri de temizleyebilen yeni bir teknik geliştirdi. Yeni teknik, doğal yollarla oluşan bir kil minerali olan haloysitten yapılan nanotüpler ile son derece manyetik bir mineral olan manyetit içeriyor. Projenin lideri Marina Vargas Rodriguez geçtiğimiz günlerde Xinhua'ya, "Kirlenmeyi çekip almak için, sanki bir balık ağı atar gibi manyetik bir alan uygulayabiliyor ve böylelikle petrolü dışarı çıkarabiliyoruz" dedi.

Vargas, "Sızıntı plaj yakınında oluşursa kirletici maddenin plajlarımızı etkilememesi ve aynı zamanda petrolün de kurtarılarak yeniden kullanılabilmesi için açık denize çekme seçeneğine sahip olacağız" dedi. Bu teknik bir dizi farklı petrol türünde test edildi. Vargas, "(Kullandığımız) maddeler, petrolü absorbe etme ve yüzeyde veya neredeyseler orada kalma kapasitesine sahip" dedi. Bu teknoloji en koyu kıvamdaki hidrokarbonu bile temizleyebiliyor ve bu şekilde geri kazanılan petrol, havaya zararlı madde bırakarak "olduğu yerde" yakılmak yerine, yeniden kullanılabiliyor.

Vargas, "Petrolün tamamı gıda zincirinin içine yerleştiği için bundan balıklar da etkileniyor, kanserojen maddeler balığın içinde kalıyor ve biz bu balığı tuttuğumuzda hala onun içinde bulunan zararlı maddeleri yiyoruz" diyor. Yeni geliştirilen teknolojinin yaban hayatı üzerinde olumsuz bir etkisi yok ve bu yüzden büyük petrol sızıntılarında olduğu gibi nehir, göl ve lagün kirlenmelerinin temizlenmesinde de kullanılabiliyor. Sentezlenmesi gereken karbon nanotüplerin aksine haloysit nanotüpler doğal yoldan oluştukları için yeni tekniğin maliyeti de diğer tekniklerden çok daha düşük. Vargas, "Bu teknolojinin maliyeti çok düşük ve bu tür sorunu olan bütün ülkelerde uygulanmaya değer. Böyle bir gelişmenin milliyeti yok; dünya çapında uygulanabilen bir teknoloji ve biz, buna ihtiyacı olan her ülke veya bölgeye açığız" diyor. Petrol sızıntıları en ciddi çevre felaketleri arasında bulunuyor ve dünya genelinde biyoçeşitliliği tehdit ediyor.

Xinhua / Güncel