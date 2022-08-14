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Son dakika haberi | Meksika'yı fırtına vurdu: 3 ölü

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Son dakika haberleri... Meksika'nın ABD sınırında bulunan Nogales kasabasında çıkan fırtına can aldı.

Meksika'nın ABD sınırında bulunan Nogales kasabasında çıkan fırtına can aldı. Nogales Sivil Savunma'dan yapılan açıklamada, iki kız çocuğu ve bir kadının selde yaşamını yitirdiği belirtildi.

Nogales Sivil Savunma'dan yapılan açıklamada, 'Sele kapılan iki kız ve bir kadın hayatını kaybetti. Nogales'te çıkan fırtınada, 11 kişi acil durum ekiplerince kurtarıldı. Hayatını kaybedenlerden ilki 56 yaşında bir kadındı. Bir başka talihsiz olayda, 6 ve 8 yaşlarındaki iki kız çocuğu, annelerinin yanında taksiyle yolculuk ederken akıntıya kapılarak yaşamını yitirdi. Anne araçtan çıkmayı başardı, ancak suyun yoğun şiddeti nedeniyle kızlarını kurtaramadı' denildi. Acil durum ekipleri, vatandaşları sele karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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