Meksika'ya Düzensiz Göçmen Akışı Yüzde 54 Arttı

MEKSİKA, 3 Nisan (Xinhua) -- Meksika İçişleri Bakanlığı, Meksika'da düzensiz göçmen akışının, 2023'ün ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 54,6 artış gösterdiğini açıkladı.

MEKSİKA, 3 Nisan (Xinhua) -- Meksika İçişleri Bakanlığı, Meksika'da düzensiz göçmen akışının, 2023'ün ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 54,6 artış gösterdiğini açıkladı.

Bakanlığın Pazar günü yayınlanan 2023 Aylık Göç İstatistikleri Bülteni'ne göre Meksika'da, Ocak ile Şubat arasında ülkeden geçerek ABD'ye gitmeye çalışan ve yüzde 66,6'sı erkek olan 70.526 düzensiz göçmen kayda geçti.

En fazla oranda göçmen alan eyalet, yüzde 41,3 ile Meksika'nın güneydoğusundaki Chiapas eyaleti olurken onu yüzde 9,3 ile güneydoğudaki Tabasco ve yüzde 8,8 ile kuzeydeki Coahuila izledi.

Söz konusu dönemde Meksika'ya yurtdışından giriş yapan kişi sayısı 7,4 milyon kişi oldu, bunların 6,1 milyonu yabancıydı. Rakam, 2022'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 37,5 artış olduğunu gösterdi.

İki ay içinde ülke 12.398 kalıcı ve 11.091 geçici ikamet kartı verdi.

Meksika, Orta Amerika, Karayipler ve Güney Amerika ve diğer bölgelerden gelip ABD'ye gitmek isteyen göçmenler için bir geçiş güzergahı konumunda.

Meksika göç yetkilileri tarafından tutuklanmak istemeyen göçmenler, daha riskli güzergahları tercih ediyor ve organize suça karşı daha savunmasız hale geliyor.