Meksika ve Venezuela Devlet Başkanları, Julian Assange'a Destek Verdi

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, seçilmiş Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, WikiLeaks internet sitesinin kurucusu Julian Assange'a destek verdiklerini bildirdi.

Obrador, X sosyal medya hesabından, Assange'a ilişkin verilen kararı memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Julian Assange'ın hapisten çıkmasını memnuniyetle karşılıyorum. En azından bu durumda 'Özgürlük Anıtı' boş bir sembolden ibaret olmayacak, dünyanın dört bir yanındaki milyonlar gibi canlı ve mutlu." ifadelerini kullandı.

Meksika'da 4 Haziran'daki seçimleri kazanarak ülke tarihinin ilk kadın devlet başkanı seçilen Claudia Sheinbaum da 14 Eylül 2022'de Meksiko kentinin anahtarını Assange'ın ailesine teslim ettiğini hatırlatarak, "Bugün onun özgürlüğünü kutluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Adalet her zaman galip gelecektir"

Venezuela Devlet Başkanı Maduro ise sosyal medya hesabından, Assange'ın fotoğrafını paylaşarak, "Venezuela halkı adına Julian Assange'ın serbest bırakılmasını kutluyoruz. Bu karar, özgürlük ve insan hakları için kazanılmış bir zafedir. Assange, hakikat için verilen savaşta cesaret ve yiğitliğin bir örneğidir. Adalet her zaman galip gelecektir." ifadelerini kullandı.

Julian Assange'ın, ABD ile varılan anlaşma sonucu ülkesi Avustralya'ya dönmeden önce ABD'ye ait Kuzey Mariana Adaları'na gitmek için 5 yıldır tutuklu bulunduğu İngiltere'den bugün ayrıldığı açıklanmıştı.

Assange'ın kurduğu WikiLeaks, 28 Ekim 2010'da ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçları da delillendiren 251 bin gizli belgeyi yayımlamıştı.

Assange, Haziran 2012'de sığındığı Ekvador'un Londra Büyükelçiliğinden 11 Nisan 2019'da çıkarılarak gözaltına alınmış ve "kefaletle serbest bırakılma şartlarını ihlal etmekten" tutuklanarak Londra'daki Belmarsh Hapishanesi'ne gönderilmişti.