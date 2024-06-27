Meksika ve Venezuela Devlet Başkanları Bolivya'daki Darbe Girişimini Kınadı

NEW Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Bolivya'daki hükümete yönelik darbe girişimini kınadı.

Obrador, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Bolivya'daki darbe girişimini şiddetle kınıyoruz." ifadesini kullanarak, Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce ve demokratik yönetime tam destek verdiğini bildirdi.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro ise Barquisimeto şehrinde yaptığı açıklamada, "Bolivya demokrasisine karşı darbe girişimini kınıyoruz." diye konuştu.

Bolivya halkına, demokrasi, anayasa ve başkanlarına sahip çıkma çağrısında bulunan Maduro, "Faşizme hayır." dedi.

Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, ülkede bazı askeri birliklerin usulsüz şekilde harekete geçirildiğini belirterek ordudan, demokrasiye saygı göstermesini istemişti.