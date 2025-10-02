Haberler

Meksika ve Uruguay'da İsrail'e Tepkiler Yükseldi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meksika ve Uruguay'da binlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye insani yardım ulaştırmak isteyen Küresel Sumud Filosu'na saldırısını protesto etti. Göstericiler, alıkonulan filo üyelerinin serbest bırakılmasını talep etti.

Meksika ve Uruguay'da toplanan binlerce kişi, İsrail'in ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na saldırması nedeniyle protesto düzenledi.

İsrail'in akşam saatlerinde Küresel Sumud Filosu'na düzenlediği saldırıya tepki gösteren binlerce kişi, Meksika'nın başkenti Meksiko ve Uruguay'ın başkenti Montevideo'da bir araya geldi.

Meksiko'da Dışişleri Bakanlığı binası önünde toplanan göstericiler, Meksika vatandaşları dahil olmak üzere İsrail tarafından alıkonulan filonun tüm üyelerinin bırakılması için çağrı yaptı.

Montevideo'da ise Filistin'in özgürlüğü için sloganlar atan göstericiler, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun hapse atılmasını talep eden pankartlar taşıdı.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel
Gazze karasularına ulaşan Mikeno, İsrail tarafından ele geçirildi

İsrail Mikeno'yu ele geçirdi, bir gemiyle iletişim kesildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ahmet Minguzzi davasında bir ilk! 4 sanık ilk kez hakim karşısına çıkacak

Davada bir ilk! Bugün hakim karşısına çıkacaklar
Tüneli kapatıp eğlence yapan gruba ceza yağdı

Onlar eğlendi, trafik felç oldu! Tünel terörüne ceza yağdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.