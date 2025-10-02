Meksika ve Uruguay'da İsrail'e Tepkiler Yükseldi

Meksika ve Uruguay'da toplanan binlerce kişi, İsrail'in ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na saldırması nedeniyle protesto düzenledi.

İsrail'in akşam saatlerinde Küresel Sumud Filosu'na düzenlediği saldırıya tepki gösteren binlerce kişi, Meksika'nın başkenti Meksiko ve Uruguay'ın başkenti Montevideo'da bir araya geldi.

Meksiko'da Dışişleri Bakanlığı binası önünde toplanan göstericiler, Meksika vatandaşları dahil olmak üzere İsrail tarafından alıkonulan filonun tüm üyelerinin bırakılması için çağrı yaptı.

Montevideo'da ise Filistin'in özgürlüğü için sloganlar atan göstericiler, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun hapse atılmasını talep eden pankartlar taşıdı.