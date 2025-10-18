Haberler

Meksika ve Avrupa Birliği Yeni Ticaret Anlaşmasını İmzalama Aşamasında

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meksika Cumhurbaşkanı Claudia Sheinbaum, Avrupa Birliği ile yapılacak yeni ticaret anlaşmasının Şubat 2026'da yürürlüğe girmesinin beklendiğini duyurdu. Anlaşma, gümrük vergisi indirimleri getirerek Meksika'nın Avrupa'ya yapılan tarım ve imalat ürünleri ihracatını artıracak.

MEKSİKO, 18 Ekim (Xinhua) -- Meksika Cumhurbaşkanı Claudia Sheinbaum, Avrupa Birliği ile yaptığı yeni ticaret anlaşmasının önümüzdeki aylarda imzalandıktan sonra Şubat 2026'da yürürlüğe girmesi beklendiğini söyledi.

Sheinbaum, cuma günkü basın toplantısında 2000 yılında imzalanan AB-Meksika Küresel Anlaşması'nın yerini alacak olan Güncellenmiş Küresel Anlaşma'nın "birçok üründe gümrük vergisi indirimleri içerdiğini ve bunun Meksika'nın Avrupa'ya yaptığı tarım ve imalat ürünleri ihracatına büyük fayda sağlayacağını" belirtti.

Yerel basında çıkan haberlere göre güncellenen anlaşmayla Meksika'nın tarım ürünlerinin yüzde 86'sına uygulanan gümrük vergilerini derhal, yüzde 10'una uygulanan vergilerse 7 yıl içinde aşamalı olarak kaldırılacak.

AB Konseyi'nin verdiği bilgilere göre 2024 yılında AB ile Meksika arasındaki ticaretin toplam değerinin 82 milyar euroyu (95,6 milyar ABD doları) aşmasıyla AB, Meksika'nın üçüncü en büyük ticaret ortağı haline geldi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
İsrail'de Mehmetçik korkusu! 'Kabus' manşetleri atmaya başladılar

İsrail'de Mehmetçik korkusu! Atılan manşete bakın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Birce Akalay test sonucunu maçta öğrendi

Test sonucunu maçta öğrendi! Kulise kapandı
TRT'nin efsane spikeri Korhan Abay yıllar sonra otobüs beklerken görüntülendi

Nereden nereye!
Fatih Terim'den milli yıldızımıza büyük övgü: Daha yeteneklisi yok

Terim'den milli yıldızımıza büyük övgü: Daha yeteneklisi yok
Sadettin Saran'dan Aziz Yıldırım'a flaş çağrı

Saran'dan Aziz Yıldırım'a flaş çağrı
Birce Akalay test sonucunu maçta öğrendi

Test sonucunu maçta öğrendi! Kulise kapandı
Çin rezervleri koza dönüştürdü, ABD ve Avrupa diken üstünde! Etkisi piyasaları sarsacak

ABD ve Avrupa diken üstünde! Çin'in elindeki koz dünyayı sarsacak
Serdal Adalı'dan olay sözler: Fenerbahçe ancak formasını alır

Serdal Adalı'dan olay sözler: Fenerbahçe ancak formasını alır
Gülben Ergen, ünlü isimlerin test sonuçlarına tepki gösterdi

Gülben Ergen ünlü isimlerin test sonuçlarına tepki gösterdi
Bazı meslek gruplarına yıllık harç zorunluluğu getiriliyor! Peki kimden ne kadar alınacak? İşte detaylar

Düzenleme Meclis'te! İşte harç zorunluluğu getirilecek meslekler
Büyük sürpriz! Aboubakar'ın yeni adresi belli oldu

İmzayı atması an meselesi! Yeni takımı çok sürpriz
Kaza değil cinayet! İşte Mevlüt Hoca'yı hayattan koparan aracın hızı

Kaza değil cinayet! İşte Mevlüt Hoca'yı hayattan koparan aracın hızı
Sırrı Sakık: Mustafa Kemal Atatürk'e olan saygım sonsuzdur

O sözlerle Atatürk'ü mü hedef aldı? Sakık'tan ezber bozan çıkış
Taraftarlar heyecanlı! Fenerbahçe iki bomba birden patlatacak

Fenerbahçe iki bomba birden patlatacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.