Meksika ve Avrupa Birliği Yeni Ticaret Anlaşmasını İmzalama Aşamasında

MEKSİKO, 18 Ekim (Xinhua) -- Meksika Cumhurbaşkanı Claudia Sheinbaum, Avrupa Birliği ile yaptığı yeni ticaret anlaşmasının önümüzdeki aylarda imzalandıktan sonra Şubat 2026'da yürürlüğe girmesi beklendiğini söyledi.

Sheinbaum, cuma günkü basın toplantısında 2000 yılında imzalanan AB-Meksika Küresel Anlaşması'nın yerini alacak olan Güncellenmiş Küresel Anlaşma'nın "birçok üründe gümrük vergisi indirimleri içerdiğini ve bunun Meksika'nın Avrupa'ya yaptığı tarım ve imalat ürünleri ihracatına büyük fayda sağlayacağını" belirtti.

Yerel basında çıkan haberlere göre güncellenen anlaşmayla Meksika'nın tarım ürünlerinin yüzde 86'sına uygulanan gümrük vergilerini derhal, yüzde 10'una uygulanan vergilerse 7 yıl içinde aşamalı olarak kaldırılacak.

AB Konseyi'nin verdiği bilgilere göre 2024 yılında AB ile Meksika arasındaki ticaretin toplam değerinin 82 milyar euroyu (95,6 milyar ABD doları) aşmasıyla AB, Meksika'nın üçüncü en büyük ticaret ortağı haline geldi.