Meksika ve ABD Liderlerinden Verimli Telefon Görüşmesi

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Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesini değerlendirdi. Görüşmede, Orta Doğu'daki durum ve diğer endişeli konular üzerine birlikte çalışma kararı alındı.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda "oldukça iyi" bir görüşme yaptıklarını belirtti.

Sheinbaum, X sosyal medya platformundaki açıklamasında, Trump ile yaptığı görüşmeyi değerlendirdi.

ABD Başkanı Trump ile "oldukça iyi" bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini aktaran Sheinbaum, "Kendisi, Orta Doğu'daki durum nedeniyle dün acil olarak ayrıldığını bildirdi. Bugün bizi endişelendiren çeşitli konularda bir an önce anlaşmaya varmak için birlikte çalışma konusunda mutabık kaldık." ifadelerini kullandı.

Bu arada, Sheinbaum, Kanada'nın ev sahipliğinde Alberta eyaletinin Kananaskis bölgesinde düzenlenen G7 zirvesi kapsamında, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ve Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel
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