Meksika ve ABD Liderleri Arasında Verimli Telefon Görüşmesi

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda "verimli" bir görüşme yaptıklarını belirtti.

Sheinbaum, X sosyal medya platformundaki açıklamasında, Trump ile görüşmesini değerlendirdi.

Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, "Başkan Trump ile bir telefon görüşmesi yaptık. Kendisinin de ifade ettiği üzere çok verimli bir görüşme oldu. Ülkemizin ve halklarımızın yararına olacak iyi anlaşmalara varmak için diyaloğumuzu sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Meksika basınına göre Sheinbaum, göreve başladığından bu yana Trump ile beşinci kez telefonda görüştü.