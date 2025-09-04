Meksika ve ABD Arasında Sınır Güvenliği İşbirliği Görüşmesi

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ülkeyi ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio??????? ile görüştü.

Başkent Meksiko'daki Ulusal Saray'da Rubio'yu kabul eden Sheinbaum, görüşmenin fotoğrafını ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştı.

Sheinbaum, görüşmenin "samimi" geçtiğini belirterek, "Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile yaptığımız samimi görüşmede, birkaç aylık çalışmanın ardından sınır güvenliği ve hukuk uygulamaları konusunda işbirliği programını kararlaştırdık. Bu program 4 eksene dayanıyor: Karşılıklılık, egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı, ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluk ve karşılıklı güven." ifadelerini kullandı.

Meksika basınına göre, Sheinbaum ile Rubio arasında bir saatten fazla süren görüşmede, iki ülke arasındaki güvenlik, göç, uyuşturucu ve adli veri paylaşımı konuları ele alındı.