Meksika ve ABD Arasında Güvenlik ve Ticaret Anlaşması Önerisi

MEKSİKO, 19 Haziran (Xinhua) -- Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmede güvenlik, göç ve ticaret konularını içeren geniş kapsamlı bir anlaşma önerdiğini söyledi.

Sheinbaum çarşamba günü Ulusal Saray'da düzenlediği basın toplantısında görüşmenin, Trump'ın Ortadoğu krizi nedeniyle Kanada'daki G7 Zirvesi'nden erken dönmesinin ardından salı günü gerçekleştiğini belirtti.

ABD'deki Meksika toplumunun büyüklüğüne dikkat çeken Sheinbaum, ikili işbirliği konusunda resmi ve kapsamlı bir çerçeveye ihtiyaç bulunduğunu vurguladı.

Sheinbaum, " Güvenlik, göç ve ticareti kapsayan genel bir anlaşma önerdim. Meksikalı ailelerin yıllardır ABD'de yaşadığının ve ülke ekonomisine katkıda bulunduğunun farkında olmanın da önemli olduğunu vurguladım" dedi.

Sınır güvenliği ve göç konusunda kaydedilen ilerlemeye işaret eden Sheinbaum, sınırın "çok daha güvenli" hale geldiğini ve göçmen geçişlerinde "önemli düşüş" yaşandığını belirtti.

Meksika Ekonomi Bakanı Marcelo Ebrard'ın görüşülmesi gereken ticaret konularını ele almak üzere cuma günü ABD'ye gideceğini kaydeden Sheinbaum, güvenlik ve göç konularının ise ABD Dışişleri Bakanlığı ile görüşüleceğini ifade etti.

Trump ile ikinci döneminde 7 kez görüşen Sheinbaum, son görüşmeyi "iyi" diye nitelendirdi. Trump'ın G7 toplantısı sırasında yapılması planlanan görüşmelerini iptal ettiği için özür dilediğini kaydeden Sheinbaum, Trump'ın kendisini görüşmeler için Washington'a davet ettiğini, ancak ziyaretin daha sonraki bir tarihte gerçekleşeceğini sözlerine ekledi.