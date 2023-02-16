Meksika, Türkiye'deki Depremzedeler İçin Yardım Gönderdi

MEKSİKO, 16 Şubat (Xinhua) -- Meksika Dışişleri Bakanlığı, yıkıcı depremden zarar gören depremzedeler için Türkiye'ye 100 ton insani yardım gönderildiğini duyurdu.

Bakanlık Çarşamba günü yaptığı açıklamada yardımın, Meksika hükümeti ve Meksika'daki Türkiye Büyükelçiliği'nden gelen bağış çağrısına Meksikalıların verdiği bir "dayanışma yanıtı" olduğunu belirtti.

Gıda, giyecek ve diğer ihtiyaçları içeren erzaklar Salı günü Adana'ya doğru yola çıktı.

Meksika geçen hafta depremin vurduğu bölgelere kurtarma ekipleri de gönderdi. Meksika hükümeti, ekibin birkaç kişiyi başarılı şekilde kurtardığını ancak arama kurtarma köpeklerinden birinin ölmesi nedeniyle de üzüntü duyduğunu bildirdi.