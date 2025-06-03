Meksika, Trump'ın Gümrük Vergisi Planını Gözden Geçiriyor

Meksika, Trump'ın Gümrük Vergisi Planını Gözden Geçiriyor
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Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD Başkanı Donald Trump'ın çelik ve alüminyum üzerindeki gümrük vergilerini iki katına çıkarmayı planladığını açıklamasının ardından ekonomi ekibiyle bir araya geldi. Meksika, durumu değerlendirerek ABD ile mevcut görüşmelerine devam ediyor.

MEKSİKO, 3 Haziran (Xinhua) -- Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD Başkanı Donald Trump'ın getirmeyi planladığı yüksek gümrük vergilerini görüşmek üzere pazartesi günü ekonomi ekibiyle bir araya geldi.

Trump, çarşamba gününden itibaren çelik ve alüminyuma uygulanan gümrük vergilerini iki katına çıkararak yüzde 50'ye yükselteceklerini duyurmuştu.

Sheinbaum, günlük basın toplantısında Trump'ın duyurusuyla ilgili ayrıntıları bekleyeceklerini ve duruma göre güncel bilgi vereceklerini söyledi.

Meksika, mart ayından bu yana ülkeye ayrıcalıklı muamele edilmesini sağlamak ve çelik ve alüminyuma uygulanacak yüksek gümrük vergilerinden kaçınmak üzere ABD ile görüşmelerde bulunuyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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