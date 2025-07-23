Meksika, 'Timsah Alcatraz'daki Gözaltındaki Vatandaşlarını Geri İstemekte

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD'nin Florida eyaletindeki 'Timsah Alcatraz' gözaltı merkezinde tutulan 14 Meksikalının derhal ülkeye geri gönderilmesi için çaba gösterdiklerini açıkladı. Sheinbaum, gözaltı koşullarının insan hakları ihlali oluşturup oluşturmadığını araştıracaklarını belirtti.

MEKSİKO, 23 Temmuz (Xinhua) -- Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD'de "Timsah Alcatraz" olarak bilinen göçmen gözaltı merkezinde tutulan 14 Meksika vatandaşının derhal ülkeye geri gönderilmesini sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Sheinbaum, salı günkü basın toplantısında, "Şu ana kadar gözaltına 14 Meksikalının derhal ülkeye geri gönderilmesini sağlamak için her türlü çabayı sarf ediyoruz" dedi.

ABD'nin Florida eyaletindeki Everglades bölgesinde bulunan ve "Timsah Alcatraz" olarak nam salan gözaltı merkezinin manşetlere taşındığına dikkat çeken Sheinbaum, "Meksikalıların derhal sınır dışı edilmesi ve bu merkezde kalmamaları için" nota verdiklerini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin talimatıyla düzenlenen baskınlarda gözaltına alınan göçmenlerin gözaltı merkezinde kötü muamele gördüğü iddialarına da değinen Sheinbaum, gözaltında tutulan kişilerin insan hakları ihlaline uğrayıp uğramadığının konsolosluk yetkililerince araştırıldığını söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Görüntüdekiler Türk askeri! 'Erkeklere acıyacağım aklıma gelmezdi' yorumları yapılıyor

Ceza mı mizah mı? Türk askerlerine ait video olay oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görüntü Van'dan! Sürücü farkında olmadan dünyanın en ilginç geçişini kaydetti

Sürücü farkında olmadan dünyanın en ilginç geçişini kaydetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.