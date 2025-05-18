Meksika Temsilciler Meclisi Başkanı Çin'e Ziyaret Düzenliyor
Meksika Temsilciler Meclisi Başkanı Sergio Gutierrez Luna, 19-23 Mayıs tarihleri arasında, Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Zhao Leji'nin daveti üzerine Çin'e bir heyetle ziyarette bulunacak.
BEİJİNG, 18 Mayıs (Xinhua) -- Meksika Temsilciler Meclisi Başkanı Sergio Gutierrez Luna, 19-23 Mayıs tarihleri arasında bir heyetle Çin'e ziyarette bulunacak.
Ziyaret, Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Zhao Leji'nin daveti üzerine gerçekleşecek.
Kaynak: Xinhua / Güncel