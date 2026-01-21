Haberler

Meksika, suç örgütü üyesi 37 kişiyi ABD'ye gönderdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meksika, aralarında uyuşturucu karteli üyelerinin bulunduğu 37 suç örgütü mensubunu yargılanmak üzere ABD'ye transfer etti. Güvenlik Bakanı, bu kişilerin ülke güvenliği için tehdit oluşturduğunu belirtti.

MEXICO Meksika, aralarında uyuşturucu karteli üyelerinin de bulunduğu suç örgütü mensubu 37 kişinin yargılanmak üzere ABD'ye gönderildiğini açıkladı.

Meksika Güvenlik Bakanı Omar Garcia Harfuch, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ABD'ye gönderilen suç örgütü üyesi 37 kişiyi "ülkenin güvenliği konusunda tehdit oluşturan" kişiler olarak nitelendirdi.

Garcia Harfuch, söz konusu kişilerin 7 farklı askeri hava aracıyla Washington, Houston, New York, Pensilvanya, San Antonio ve San Diego'ya gönderildiğini kaydetti.

Bu kişiler hakkında idam cezası talep edilmemesi konusunda taahhüt verildiğini belirten Garcia Harfuch, bu transferle birlikte ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci başkanlık dönemi boyunca 92 "ağır suçlunun" ABD'ye gönderildiğini ifade etti.

ABD'ye gönderilen kişiler arasında terör örgütüne destek sağladığı gerekçesiyle ABD'de yargılanan ilk Meksika vatandaşı olacak Maria Del Rosario Navarro Sanchez ile "Sinaloa Karteli", "Los Beltran Leyva Karteli", "Jalisco Yeni Nesil Karteli", "Kuzeydoğu Karteli" isimli uyuşturucu karteli ve suç örgütlerinin üyeleri de yer alıyor.

Kaynak: AA / Irmak Akcan - Güncel
Trump'tan 'suikast' açıklaması: Bana bir şey olursa İran'ı haritadan silecekler

"Bana bir şey olursa o ülkeyi haritadan silecekler"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler

İzlemeyenler pişman! Dün gece neler oldu neler
Ve mutlu son! Bavulunu topladı Süper Lig devine geliyor

Ve mutlu son! Bavulunu topladı Süper Lig devine geliyor
Fenerbahçe taraftarını kara kara düşündüren gelişme

Fenerbahçe taraftarını kara kara düşündüren gelişme
Öldürülen restoran sahibi intikam kurbanı olmuş: Yapmam gerekiyordu, yaptım

Ünlü kebapçıyı öldürdü, ifadesinde ağzından tek cümle döküldü
İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler

İzlemeyenler pişman! Dün gece neler oldu neler
Köşeye sıkışan terör örgütü elebaşından İsrail itirafı! Çağrıda bulundu

Köşeye sıkışan terör örgütü elebaşından İsrail itirafı
Sınırda tehlikeli provokasyon: Telleri parçalayıp Suriye tarafına geçtiler

Görüntü sınırımızdan: Telleri parçalayıp karşı tarafa geçtiler