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Meksika, Sınır Güvenliğini Güçlendirmek İçin 10.000 Asker Görevlendiriyor

Meksika, Sınır Güvenliğini Güçlendirmek İçin 10.000 Asker Görevlendiriyor
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Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD ile imzalanan anlaşma kapsamında 10.000 Ulusal Muhafız askerinin ülkenin ABD sınırında konuşlandığını duyurdu. Bu adım, fentanil kaçakçılığı ve yasa dışı göç ile mücadele amacı taşıyor.

MEKSİKO, 7 Şubat (Xinhua) -- Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, 10.000 Ulusal Muhafız askerinin ABD ile olan 3.200 kilometrelik sınır hattı boyunca konuşlanmaya başladığını açıkladı.

Sınır güvenliğini güçlendirme hamlesi, Sheinbaum'un bir gün önce ABD'li mevkidaşı Donald Trump ile vardığı anlaşma kapsamında atıldı. Bu adım, fentanil kaçakçılığıyla mücadele etmeyi ve yasa dışı göçü kontrol altına almayı amaçlıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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