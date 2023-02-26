Meksika, Peru'nun Büyükelçisini Geri Çekme Kararından Memnun Değil

MEKSİKO, 26 Şubat (Xinhua) -- Meksika, Peru'nun Meksiko Büyükelçisi'ni kalıcı olarak geri çekme ve iki ülke arasındaki diplomatik ilişkileri maslahatgüzar seviyesine indirme kararından üzüntü duyduğunu kaydetti.

MEKSİKO, 26 Şubat (Xinhua) -- Meksika, Peru'nun Meksiko Büyükelçisi'ni kalıcı olarak geri çekme ve iki ülke arasındaki diplomatik ilişkileri maslahatgüzar seviyesine indirme kararından üzüntü duyduğunu kaydetti.

Meksika Dışişleri Bakanlığı Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Meksika'nın "her iki halkın da yararına olan diplomatik iletişim kanallarını açık tutma" arzusunu yineledi.

İki halk arasındaki ilişkileri teşvik etmek ve And ülkesinde yaşayan Meksikalı topluluğa hizmet etmek için Meksika'nın Peru'daki diplomatik ve konsolosluk temsilini sürdüreceği belirtilen açıklamada, "Kardeş Latin Amerika ülkesi ile olan anlaşmazlığa kısa sürede demokratik bir çözüm sağlanması yönündeki temenni" ifade edildi.

Peru Cumhurbaşkanı Dina Boluarte, Meksikalı mevkidaşı Andres Manuel Lopez Obrador'un, hükümetine yönelik defaatle dile getirdiği "kabul edilemez sorgulamaları" reddetmesinin ardından, Cuma günü Meksiko Büyükelçisi'nin "kalıcı olarak geri çekildiğini" duyurmuştu.

Eski Peru Cumhurbaşkanı Pedro Castillo'nun 7 Aralık'ta görevden alınmasının ardından son aylarda Meksika ile Peru arasındaki ilişkiler gerginleşmişti. Obrador, Castillo'nun, Peru Kongresi darbesinin mağduru olduğunu söylemişti.