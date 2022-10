Meksika Ordusu Tarafından Ele Geçirilen Silahların Çoğu ABD'li Üreticilerden Geliyor

Ele geçirilen silahlar, imha edilmeden önce Meksiko'da düzenlenen bir törende sergileniyor, 2 Eylül 2016. Aynı gün, çoğu ABD'den yasadışı yollardan getirilen yaklaşık 8.000 silah imha edildi. (Fotoğraf: Xinhua)

Verilere göre; 2010 ile Mayıs 2020 arasında Meksika ordusu tarafından ele geçirilen ateşli silahlar arasında makineli tüfekler, el bombası atıcıları, on binlerce tabanca ve tüfek dahil olmak üzere yaklaşık 125.000 silah bulunuyor.

NEW YORK, 21 Ekim (Xinhua) -- The Trace'in Perşembe günü bildirdiğine göre, 30 Eylül'de bir federal yargıç, Meksika hükümetinin, ABD silah sektörüne karşı, bu sektörün Meksika'nın güney sınırında on yıldan fazla süren ölümcül kartel şiddetinin oluşmasında bilerek kolaylık sağladığını iddia eden yasal itirazını reddetti.

ABD'de silahlarla ilgili haberler yapan, kar amacı gütmeyen bir basın kuruluşu olan The Trace şöyle dedi: "Meksika'nın iddiasına göre, bunu, silahları suçluları cezbedecek şekilde pazarlayarak ve bu silahların kaçakçılık yollarına yönlendirilmesine göz yumarak yaptılar."

Haberde, bugüne kadar, Meksika'nın çarpıcı açıklamalarının altında yatan verilerin -- Meksika topraklarında ele geçirilen tüm silahların yüzde 90'ının ABD menşeli olduğu; çoğu Amerikan silah üreticilerinden olmak üzere, her yıl 597.000 kadar silahın sınırdan geçirilmesi -- Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu tarafından yalnızca toplu halde paylaşıldığı belirtildi.

Habere göre, Meksika Ulusal Savunma Sekreterliği'nden elde edilen veriler, kartel şiddetinde yaygın olarak kullanılan silahları üreten spesifik firmalara ayrıntılı bir bakış sağlıyor.

Haberde "Verilere göre, 2010 ile Mayıs 2020 arasında Meksika ordusu tarafından ele geçirilen her ateşli silaha dair detaylar bulunuyor: makineli tüfekler, el bombası atıcıları, on binlerce tabanca ve tüfek dahil olmak üzere yaklaşık 125.000 silah" denildi.

Haberde, "Bu rakamlar birlikte düşünüldüğünde, ikonik Amerikan silah firmalarının, Meksika'da on yıldır kan dökülmesine nasıl katıldığını gösteren lanetli bir hikayeyi anlatıyor" denildi.