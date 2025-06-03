Meksika'nın Yargı Üyeleri Seçimi: Şeffaflık ve Eleştiriler

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, 1 Haziran'daki yargı üyeleri seçiminin "şeffaf ve özgür" şekilde tamamlandığını söyledi.

Başkent Meksiko'da basın mensuplarına konuşan Sheinbaum, muhalefetin boykot çağrılarına rağmen halkın sandıkta demokratik hakkını kullandığını belirtti.

Sheinbaum, pazar günkü yargı üyeleri seçiminin şeffaf ve özgür şekilde tamamlandığını belirterek Meksikalılara teşekkür etti.

Mevcut yargı sisteminin organize suç örgütlerine yaradığını savunan Sheinbaum, "Yargıyı kontrol etmek için değiştirmek isteseydik, genel seçim yapmanın ne anlamı olurdu? Anayasayı değiştirip bakanları kendimize göre atardık. Evet, Meksika dünyanın en demokratik ülkesidir." ifadelerini kullandı.

Ulusal basına göre, seçime katılım yaklaşık yüzde 13 ile Meksika tarihindeki en düşük katılım oranlarından biri olarak kayıtlara geçti.

Ön sonuçlara göre, iktidardaki Ulusal Yenilenme Hareketi (MORENA), Yüksek Mahkeme'deki 9 koltuğun çoğunu kazandı.

Kesin sonuçların iki hafta içinde açıklanması beklenirken muhalefet, seçim sürecinin usulsüzlüklerle dolu ve bazı adayların suç geçmişine sahip olduğunu öne sürdü.

Akademik çevreler, uluslararası gözlemciler ve yargı mensupları ise süreci karmaşıklık, seçmenler arasında bilgi eksikliği ve organize suç örgütlerinin yargıya sızma riski gerekçeleriyle eleştirdi.

Meksika'da halk, 1 Haziran'da, ülke tarihinde ilk kez Ulusal Yüksek Mahkeme ile Seçim Mahkemesi Üst Kurulu üyeleri de dahil 881 yargı pozisyonu için sandık başına gitmişti.