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Meksika'nın Veracruz eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi öldü

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Meksika'nın Veracruz eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi öldü

Meksika'nın Veracruz eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 2'si çocuk 6 kişi hayatını kaybetti.

Meksika'nın Veracruz eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 2'si çocuk 6 kişi hayatını kaybetti.

Meksika basınında çıkan habere göre, kimliği belirlenemeyen kişiler Veracruz-Jalapa otoyolunda bir minibüse silahlı saldırıda bulundu.

Saldırıda, minibüsteki 2'si çocuk 6 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır yaralandı.

Veracruz ülkede uyuşturucu kaçakçılığında en çok kullanılan rotalardan biri olarak biliniyor.

Kaynak: AA / Güncel

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