Meksika'nın Veracruz eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi öldü Güncel Haberler Meksika'nın Veracruz eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 2'si çocuk 6 kişi hayatını kaybetti. Meksika'nın Veracruz eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 2'si çocuk 6 kişi hayatını kaybetti. Meksika basınında çıkan habere göre, kimliği belirlenemeyen kişiler Veracruz-Jalapa otoyolunda bir minibüse silahlı saldırıda bulundu. Saldırıda, minibüsteki 2'si çocuk 6 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır yaralandı. Veracruz ülkede uyuşturucu kaçakçılığında en çok kullanılan rotalardan biri olarak biliniyor. Kaynak: AA / Güncel Sonora Güncel Haberler

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