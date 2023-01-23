Meksika'nın Veracruz eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi öldü
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Meksika'nın Veracruz eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 2'si çocuk 6 kişi hayatını kaybetti.
Meksika'nın Veracruz eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 2'si çocuk 6 kişi hayatını kaybetti.
Meksika basınında çıkan habere göre, kimliği belirlenemeyen kişiler Veracruz-Jalapa otoyolunda bir minibüse silahlı saldırıda bulundu.
Saldırıda, minibüsteki 2'si çocuk 6 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır yaralandı.
Veracruz ülkede uyuşturucu kaçakçılığında en çok kullanılan rotalardan biri olarak biliniyor.
Kaynak: AA / Güncel