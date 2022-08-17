Meksika'nın Sonora eyaletinde biri çocuk 5 kişinin cesedi bulundu Güncel Haberler Meksika'nın Sonora eyaletindeki Rosario Tesopaco kasabasının Curupaco yolunda biri çocuk 5 kişinin cesedinin tespit edildiği bildirildi. Meksika'nın Sonora eyaletindeki Rosario Tesopaco kasabasının Curupaco yolunda biri çocuk 5 kişinin cesedinin tespit edildiği bildirildi. Meksika basınındaki habere göre, ihbar üzerine Curupaco yoluna gelen polis ekipleri, cesetlerin biri çocuk 5 kişiye ait olduğunu belirledi. Yapılan incelemeler sonucunda 5 kişinin silahla öldürüldüğü ortaya çıktı. Cansız bedenler, kimlik tespiti yapılmak üzere Adli Tıp Servisine götürüldü. Çete hesaplaşmasından kaynaklandığı değerlendirilen olaya ilişkin Eyalet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Güncel AA / Sinan Doğan Sonora Güncel Haberler

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