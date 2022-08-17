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Meksika'nın Sonora eyaletinde biri çocuk 5 kişinin cesedi bulundu

Meksika'nın Sonora eyaletinde biri çocuk 5 kişinin cesedi bulundu

Güncel Haberler

Meksika'nın Sonora eyaletindeki Rosario Tesopaco kasabasının Curupaco yolunda biri çocuk 5 kişinin cesedinin tespit edildiği bildirildi.

Meksika'nın Sonora eyaletindeki Rosario Tesopaco kasabasının Curupaco yolunda biri çocuk 5 kişinin cesedinin tespit edildiği bildirildi.

Meksika basınındaki habere göre, ihbar üzerine Curupaco yoluna gelen polis ekipleri, cesetlerin biri çocuk 5 kişiye ait olduğunu belirledi.

Yapılan incelemeler sonucunda 5 kişinin silahla öldürüldüğü ortaya çıktı.

Cansız bedenler, kimlik tespiti yapılmak üzere Adli Tıp Servisine götürüldü.

Çete hesaplaşmasından kaynaklandığı değerlendirilen olaya ilişkin Eyalet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

AA / Sinan Doğan - Güncel

Sonora Güncel Haberler

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