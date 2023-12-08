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Meksika'nın Puebla eyaletinde 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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Meksika'nın Puebla eyaletinde 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Depremin merkez üssü Puebla eyaletindeki Chiautla de Tapia kentinin 10 kilometre kuzeydoğusunda yer aldı. Deprem sonucunda can veya mal kaybı olmadığı belirtilirken, sarsıntının başkent Mexico City'de de hissedildi.

Meksika'nın Puebla eyaletinde 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Puebla eyaletindeki Chiautla de Tapia kentinin 10 kilometre kuzeydoğusu olduğunu bildirdi.

Yerin yaklaşık 44,4 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

İlk belirlemelere göre can veya mal kaybı olmazken, yerel basında çıkan haberlere göre sarsıntı başkent Mexico City'de de hissedildi.

Kaynak: AA / Güncel

Mexico City Puebla Sonora Deprem Dünya Güncel Haberler

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