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Meksika'nın Puebla eyaletinde 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

8 Aralık 2023 00:20 Son Güncelleme: 00:22 Abone Ol

Meksika'nın Puebla eyaletinde 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Depremin merkez üssü Puebla eyaletindeki Chiautla de Tapia kentinin 10 kilometre kuzeydoğusunda yer aldı. Deprem sonucunda can veya mal kaybı olmadığı belirtilirken, sarsıntının başkent Mexico City'de de hissedildi.