Meksika'nın Başkentinde Yaz Çiçek Festivali Başladı
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MEKSİKO, 15 Ağustos (Xinhua) -- Meksika'nın başkenti Meksiko'da düzenlenen Yaz Çiçek Festivali'ni ziyaret eden insanlar, 14 Ağustos 2023. Pazartesi günü başlayan festival, 27 Ağustos'ta sona erecek.
MEKSİKO, 15 Ağustos (Xinhua) -- Meksika'nın başkenti Meksiko'da düzenlenen Yaz Çiçek Festivali'ni ziyaret eden insanlar, 14 Ağustos 2023.
Pazartesi günü başlayan festival, 27 Ağustos'ta sona erecek. (Fotoğraf: Francisco Canedo/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel