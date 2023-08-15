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Meksika'nın Başkentinde Yaz Çiçek Festivali Başladı

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MEKSİKO, 15 Ağustos (Xinhua) -- Meksika'nın başkenti Meksiko'da düzenlenen Yaz Çiçek Festivali'ni ziyaret eden insanlar, 14 Ağustos 2023. Pazartesi günü başlayan festival, 27 Ağustos'ta sona erecek.

MEKSİKO, 15 Ağustos (Xinhua) -- Meksika'nın başkenti Meksiko'da düzenlenen Yaz Çiçek Festivali'ni ziyaret eden insanlar, 14 Ağustos 2023.

Pazartesi günü başlayan festival, 27 Ağustos'ta sona erecek. (Fotoğraf: Francisco Canedo/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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