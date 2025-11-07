Meksika'nın Baja California Sur Eyaletinde 5,6 Büyüklüğünde Deprem
Meksika'nın Baja California Sur eyaletinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Santa Rosalia kasabasının 75 kilometre kuzeydoğusu olarak belirlendi. Deprem yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşti ve tsunami uyarısı yapılmadı. Şu an itibarıyla can veya mal kaybı bulunmadığı bildirildi.
Meksika'nın Baja California Sur eyaleti açıklarında 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün, Baja California Sur eyaletindeki Santa Rosalia kasabasının 75 kilometre kuzeydoğusu olduğunu duyurdu.
Yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
İlk belirlemelere göre depremde can veya mal kaybı olmadı.
Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel