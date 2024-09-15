Meksika'nın Bağımsızlık Yıl Dönümü İstanbul'da Kutlandı

Meksika'nın bağımsızlığının 214. yıl dönümü dolayısıyla İstanbul'da resepsiyon düzenlendi.

Meksika'nın İstanbul Başkonsolosu Isabel Arvide'nin ev sahipliğinde bir otelde düzenlenen resepsiyona, yabancı misyon temsilcileri, öğrenciler ile çok sayıda davetli katıldı.

Başkonsolos Arvide, burada yaptığı konuşmada, İstanbul'a duyduğu sevgi ve hayranlığı dile getirerek, "Ben şanslı bir kadınım. 4 yıl 4 ay boyunca İstanbul'da yaşamanın eşsiz fırsatı için hayata ve bunu sağlayan kişilere minnettarım." dedi.

Şehrin kokusu, denizi ve karakteriyle ruhunu doldurduğunu kaydeden Arvide, İstanbul'un dik sokaklarında ve çarşılarında yaşadığı deneyimlerin kendisi üzerinde bıraktığı izleri anlattı.

Arvide, Meksika'nın bağımsızlık gününde yaptığı bu konuşmanın aynı zamanda bir veda niteliğinde olduğunu belirterek, ülkesine dönmenin heyecanını yaşarken İstanbul'a sevgisinin her daim kalbinde olacağını kaydetti.

Konuşmasını Mustafa Kemal Atatürk'e atıfla bitiren Arvide, Türk halkına ve İstanbul'daki dostlarına teşekkür ederek, "İstanbul da benimle geliyor, hepiniz geliyorsunuz ve bir de Atatürk tablom var çünkü berrak bakışıyla, savaşlarıyla, hayırsever asaletiyle, sonsuz yakışıklılığıyla, vatan sevgisiyle hayat arkadaşım olacak." ifadelerini kullandı.

Resepsiyon, Meksika müzik performansıyla sona erdi.