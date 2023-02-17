"Meksika'nın arama kurtarma köpeği Proteo'nun enkaz altında kalarak öldüğü iddiası yanlış"

Türkiye'yi yıkan 2 büyük depremin ardından afet bölgesine gelen Meksika ekibi hassas burunlu köpeği Proteo ile arama çalışmalarına katıldı. 12 Şubat'ta Proteo'nun öldüğü haberi sosyal medyada gündem oldu.

Arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için Adıyaman'da bulunan Meksika ekibinin hassas burunlu köpeği Proteo'nun 12 Şubat tarihinde öldüğü Meksika Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından duyuruldu.

Duyurunun ardından köpeğin ölümüyle ilgili bazı iddialar ortaya atıldı. Proteo'nun 'bir enkaz çalışması sırasında yıkıntının altında kalarak can verdiği' iddiası sosyal medyada hızla yayıldı.

15 Şubat 2023 tarihinde Proteo'ya veda etkinliği düzenlendi. Törene Proteo'nun eğitmeni Juan Carlos Villeda Marquez de katıldı.

Marquez, Proteo'nun yaşlı bir köpek olduğunu ve enkaz altında değil görevi sırasında rahatsızlanarak öldüğünü açıkladı. Proteo'nun ölümüyle ilgili Marquez "Bir köpekten ziyade bizim için bir dost, kurtarıcıydı. Burada da sahaya çıktığımız son gündü. Aynı şekilde beraber sahadan dönmeyi umuyorduk. Uzak bir yerden geldiğimiz için, bunu da göz önünde bulundurmak lazım, iklim şartları aynı olmadığı için bundan dolayı bazı sıkıntılar yaşadı. En iyi köpeğimizdi. Son görevden beraber dönemedik. Maalesef onu kaybettik. Kampın bahçesine gömüp tören düzenledik."dedi.