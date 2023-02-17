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Meksika'nın arama kurtarma köpeği Proteo'nun enkaz altında kalarak öldüğü iddiası yanlış

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Meksika'nın arama kurtarma köpeği Proteo'nun enkaz altında kalarak öldüğü iddiası yanlış

Türkiye'yi yasa boğan depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına destek için gelen Meksika ekibinin hassas burunlu köpeği Proteo'nun enkaz altında kalarak öldüğü iddiası sosyal medyada birçok kez paylaşıldı.

Türkiye'yi yıkan 2 büyük depremin ardından afet bölgesine gelen Meksika ekibi hassas burunlu köpeği Proteo ile arama çalışmalarına katıldı. 12 Şubat'ta Proteo'nun öldüğü haberi sosyal medyada gündem oldu.

Meksika'nın arama kurtarma köpeği Proteo'nun enkaz altında kalarak öldüğü iddiası yanlış

Arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için Adıyaman'da bulunan Meksika ekibinin hassas burunlu köpeği Proteo'nun 12 Şubat tarihinde öldüğü Meksika Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından duyuruldu.

Meksika'nın arama kurtarma köpeği Proteo'nun enkaz altında kalarak öldüğü iddiası yanlış

Duyurunun ardından köpeğin ölümüyle ilgili bazı iddialar ortaya atıldı. Proteo'nun 'bir enkaz çalışması sırasında yıkıntının altında kalarak can verdiği' iddiası sosyal medyada hızla yayıldı.

Meksika'nın arama kurtarma köpeği Proteo'nun enkaz altında kalarak öldüğü iddiası yanlış

15 Şubat 2023 tarihinde Proteo'ya veda etkinliği düzenlendi. Törene Proteo'nun eğitmeni Juan Carlos Villeda Marquez de katıldı.

Meksika'nın arama kurtarma köpeği Proteo'nun enkaz altında kalarak öldüğü iddiası yanlış

Marquez, Proteo'nun yaşlı bir köpek olduğunu ve enkaz altında değil görevi sırasında rahatsızlanarak öldüğünü açıkladı. Proteo'nun ölümüyle ilgili Marquez "Bir köpekten ziyade bizim için bir dost, kurtarıcıydı. Burada da sahaya çıktığımız son gündü. Aynı şekilde beraber sahadan dönmeyi umuyorduk. Uzak bir yerden geldiğimiz için, bunu da göz önünde bulundurmak lazım, iklim şartları aynı olmadığı için bundan dolayı bazı sıkıntılar yaşadı. En iyi köpeğimizdi. Son görevden beraber dönemedik. Maalesef onu kaybettik. Kampın bahçesine gömüp tören düzenledik."dedi.

Meksika'nın arama kurtarma köpeği Proteo'nun enkaz altında kalarak öldüğü iddiası yanlış

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"Meksika'nın arama kurtarma köpeği Proteo'nun enkaz altında kalarak öldüğü iddiası yanlış"
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"Köpeğin eğitmeni Juan Carlos Villeda Marquez, Adıyaman'da düzenlenen törende yaptığı açıklamada, Proteo'nun yaşlı bir köpek olduğunu ve enkaz altında değil görevi sırasında rahatsızlanarak öldüğünü belirtti."

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Güncel

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