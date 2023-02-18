Meksika Medyası: Meksika'da Görevli ABD'li Yetkililer Suç İşliyor

MEKSİKO, 17 Şubat (Xinhua) -- Meksika'nın Milenio gazetesinde Cuma günü çıkan bir araştırma haberine göre, 2009'dan bu yana en az dokuz ABD'li ajan ve yetkili Meksika'da çeşitli suçlar işledi ve bazıları küçük cezalar aldı.

MEKSİKO, 17 Şubat (Xinhua) -- Meksika'nın Milenio gazetesinde Cuma günü çıkan bir araştırma haberine göre, 2009'dan bu yana en az dokuz ABD'li ajan ve yetkili Meksika'da çeşitli suçlar işledi ve bazıları küçük cezalar aldı.

Haberde ihlallerin ABD Adalet Bakanlığı Başsavcılığı ve diğer ABD'li kurumlar tarafından "cinsel istismar, yolsuzluk ve hatta uyuşturucu kaçaklığında gizli anlaşma vakaları" olarak tespit edildiği belirtildi.

ABD hükümeti tarafından yürütülen denetimler ve raporların analiz edilmesiyle hazırlanan inceleme haberinde, ABD'nin Meksika Büyükelçiliği'nin eski birinci sekreteri olan Brian Jeffrey Raymond'un da resmi görevdeyken Meksika topraklarında suç işlediği ayrıntılarıyla açıklandı.

Vaka kayıtlarına göre Raymond, dokuzu Meksika'nın başkentinde olmak üzere ABD'ye ait diplomatik konutta en az 23 kadına cinsel istismarda bulunmakla suçlanıyor.

Milenio gazetesi, Raymond'a yönelik suçlamaların ve kanıtların ciddiyetine rağmen davasının günümüze kadar sürdüğünü vurguladı.

Haberde, ABD hükümeti için 26 yıl çalışmış olan Gümrük ve Sınır Koruma Bürosu federal ajanı Richard Padilla Cramer'ın, "Guadalajara'daki ABD Konsolosluğu'ndaki ayrıcalıklı pozisyonunu kullanarak" suç örgütlerine hassas bilgileri sızdırdığı da yer alıyor.

Gazete, aleyhindeki kanıtlara karşın Cramer'in "sadece 24 ay hapse mahkum edildiğini" yazdı.

Haberde adı geçen diğer ABD'li yetkililer, birçok durumda pozisyon ya da ayrıcalıklı gizli bilgilere erişim avantajlarını kullanarak yolsuzluk ya da uyuşturucu kaçakçılığına suç ortaklığı ile suçlanıyor.