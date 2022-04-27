Meksika: Kovid-19, salgından endemik aşamaya geçti

MEXICO Meksika'da Kovid-19'un, salgından endemik aşamaya geçtiği bildirildi.

Hükümetten yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının artık salgından endemik aşamaya geçtiği ve yetkililerin virüsü, "dönemsel tekrarlayan bir hastalık" olarak değerlendireceği vurgulandı.

Hiçbir zaman maske zorunluluğu uygulamayan ülkede, bazı kısmi işletme ve faaliyet durdurma kararları da haftalar önce kaldırıldı.

Ülkede salgın nedeniyle yaklaşık 490 bin kişi hayatını kaybederken yetişkin Meksikalıların yaklaşık yüzde 90'ı en az bir doz Kovid-19 aşısı yaptırdı.