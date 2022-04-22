Meksika, Kolombiyalı Uyuşturucu Elebaşı Şüphelisini Yakaladı - Haberler

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Meksika, Kolombiyalı Uyuşturucu Elebaşı Şüphelisini Yakaladı

Xinhua - Güncel
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Meksika, Kolombiyalı Uyuşturucu Elebaşı Şüphelisini Yakaladı

MEKSİKO, 22 Nisan (Xinhua) -- Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador Perşembe günü, Kolombiyalı uyuşturucu baronu Eduard Fernando Giraldo'nun Meksika'nın başkenti Meksiko'da düzenlenen bir operasyonla gözaltına alındığını doğruladı.

Günlük olağan basın toplantısında konuşan Lopez Obrador, "Giraldo, Deniz Kuvvetleri Sekreterliği tarafından gözaltına alındı ve dün (Çarşamba günü) sınırdışı edildi" dedi.

Lopez Obrador, "Boliqueso" takma adıyla anılan Giraldo'nun yakalanmasının Kolombiya ve diğer uluslararası kuruluşlardan yetkililerle işbirliği içinde gerçekleştiğini ekledi.

Yerel basında çıkan haberlere göre Giraldo, bir zamanlar Meksika uyuşturucu kartelinin ana tedarikçilerinden olan Cali karteli ile Norte Del Valle kartelinin üyesiydi.

Xinhua / Güncel

Uyuşturucu, Sonora, Güncel, Haberler

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