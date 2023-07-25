Meksika Donanma Gemisi ARM Cuauhtémoc Türkiye'ye Geldi

Cumhuriyetin 100'üncü yıl şerefine Türkiye'ye gelen Meksika donanma gemisi ARM Cuauhtémoc çocuklar tarafından ziyaret edildi. Çocuklar, ziyaret ile gemi kaptanı ve mürettebatından denizcilik mesleği hakkında bilgi aldı.

Cumhuriyetin 100'üncü yıl şerefine Türkiye'ye gelen Meksika donanma gemisi ARM Cuauhtémoc çocuklar tarafından ziyaret edildi. Çocuklar, ziyaret ile gemi kaptanı ve mürettebatından denizcilik mesleği hakkında bilgi aldı.

Sarayburnu Limanı'na demir atan donanma gemisini ziyaret eden KidZania İstanbul'un 100 B·KidZanian üyesi, diğer ziyaretçilere kapalı olan bölgeleri de gezme imkanı buldu.

Cumhuriyetin 100'uncu yılında İstanbul'a demir atan Meksika donanma gemisi ARM Cuauhtémoc, 38 yıllık hizmet süresi boyunca 400.000 deniz milinin (700.000 km) üzerinde seyir yaptı. Gemi, Meksika hükümetinin tüm dünyadan çocuklara denizcilik mesleğini tanıtma amacını gerçekleştiriyor. Askeri öğrencilerin denizcilik becerilerini geliştirmek için kullanılan bir yelken eğitim gemisi olan ARM Cuauhtémoc, ziyaret ettiği her limanda Meksika'nın elçisi olarak görev alıyor ve dünya genelinde birçok uluslararası etkinliğe düzenli olarak katılım sağlıyor. Gemi İstanbul ziyaretinden sonra rotasını İtalya'ya çevirdi.