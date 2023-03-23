Meksika Dışişleri Bakanı: Meksika, ABD ile İlişkilerinde Özerkliği Korumaya Çalışıyor

Meksika Dışişleri Bakanı, ABD ile ilişkilerin "daha az asimetrik ve daha karşılıklı" olması için özerkliğe yer açmanın önemli olduğunu söyledi.

Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, Meksika'nın başkenti Meksiko'da düzenlenen Meksika-ABD Üst Düzey Güvenlik Diyaloğu Konferansı'ndan sonra basın toplantısında konuşuyor, 8 Ekim 2021. (Fotoğraf: Francisco Canedo/Xinhua)

Meksika Dışişleri Bakanı, ABD ile ilişkilerin "daha az asimetrik ve daha karşılıklı" olması için özerkliğe yer açmanın önemli olduğunu söyledi.

MEKSİKO, 22 Mart (Xinhua) -- Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, Meksika'yla ABD'nin ekonomik açıdan daha entegre hale gelmesiyle Meksika açısından zorluk ve hedefin, "göreceli özerkliğini" sürdürmek ve kendi çıkarlarını korumak olacağını söyledi.

Ebrard, Çarşamba günü yaptığı açıklamada "Yakın gelecek için ne söyleyebilirim? Aslında bir paradoksla karşı karşıyayız çünkü bir yanda ekonomik entegrasyonumuz artarken aynı zamanda göreceli özerkliğimizi sürdürmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

Bakan, ABD ile ilişkilerin "daha az asimetrik ve daha karşılıklı" olması için özerkliğe yer açmanın önemli olduğunu söyledi.

Ebrard, "Bu, diplomasinin görevi ve önümüzdeki yıllarda daha da karmaşık bir hal alacak" diye ekledi.

Ebrard, Meksika-ABD ilişkilerinin evriminin, iki ülke arasındaki ilişkilerin derinleşmesine kesin olarak karşı çıkan ya da "basit ve açık şekilde tüm seçim kampanyalarını Meksika'ya saldırmak üzerine kuran" ABD'deki "son derece sağcı" kesimler yüzünden bozulduğunu dile getirdi.

Bu kesimlerin savlarını, Meksika'yı suçladıkları göçmenlik gibi konular üzerine kurduğunu ve bunların ülkenin ABD'yle ilişkisini belirlemesine izin verilmemesi gerektiğini kaydeden Bakan, Meksika'nın kendi çıkarlarını kararlı şekilde savunacağını sözlerine ekledi.