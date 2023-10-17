Meksika Dışişleri Bakanı Barcena, Maduro'yu ziyaret etti

Meksika Dışişleri Bakanı Alicia Barcena, çalışma ziyareti kapsamında Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile başkent Karakas'ta bir araya geldi.

Meksika Dışişleri Bakanı Alicia Barcena, çalışma ziyareti kapsamında Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile başkent Karakas'ta bir araya geldi.

Barcena, beraberindeki heyetle Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'te, Maduro ve eşi Cilia Flores tarafından karşılandı.

Maduro, X sosyal medya hesabındaki paylaşımında, küresel zorluklar karşısında Meksika ile çeşitli alanlarda iş birliği yapmak istediklerini söyledi.

Barcena'nın ziyareti dolayısıyla memnuniyetini dile getiren Maduro, "Dışişleri Bakanı Barcena'yı Miraflores Sarayı'nda kabul ettim ve kendisiyle verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Her zaman halkımızın refahını gözeterek ikili iş birliği konularını farklı alanlarda nasıl ilerletebiliriz bunu ele aldık." ifadesini kullandı.

Öte yandan Maduro, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile de telefonda bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Lula da Silva ile "keyifli" bir konuşma yaptıklarını dile getiren Maduro, "Ülkelerimiz arasında devam eden önemli iş birliği konularını ele aldık. Brezilya ve Venezuela'nın refahı, gelişimi ve halklarının iyiliği için birlikte yürüyeceği çok yolu var." değerlendirmesinde bulundu.