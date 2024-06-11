Meksika Devlet Başkanı ve Seçimin Kazananı Sheinbaum Görüştü

Meksika'da 2 Haziran'daki seçimleri kazanan Claudia Sheinbaum, mevcut Devlet Başkanı Andres Lopez Obrador ile bir araya geldi.

Başkent Meksiko'daki Ulusal Saray'da baş başa iki saat görüşen Obrador ve Sheinbaum, daha sonra günlük basın toplantısına geçti.

Sheinbaum, Obrador ile "duygusal" ve "verimli" bir toplantı gerçekleştirdiğini belirterek, yapılması muhtemel reformlara ilişkin geniş çaplı istişareler hususunda hemfikir olduklarını söyledi.

Yargı reformunun yanı sıra yeni sosyal programlar da açıklayacaklarını dile getiren Sheinbaum, "Temel eğitim bursları ve 60-64 yaş arası kadınlara destek paketlerini çıkartacağız. Özellikle ziyaret ettiğim her yerde öğretmenler, emeklilik maaşlarının artırılması için bize taleplerde bulunuyor." ifadesini kullandı.

Devlet Başkanı Obrador'un yurt gezilerini "birlikte yapalım" önerisini hatırlatan Sheinbaum, Obrador'un çalışmalarını ve projelerini yerinde görmek amacıyla bazı turlara eşlik etmeyi değerlendireceğini kaydetti.

Meksika'da 2 Haziran'da düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerini Sheinbaum, yüzde 59,76 ile "açık ara" kazanmıştı.

Sheinbaum, "Meksika tarihinin ilk kadın Devlet Başkanı" ünvanıyla 1 Ekim'de Obrador'dan görevi devralacak.