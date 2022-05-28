Meksika Devlet Başkanı, uyuşturucu üretimiyle tanınan bölgenin adını değiştirmek istiyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Meksika Devlet Başkanı, uyuşturucu üretimiyle tanınan bölgenin adını değiştirmek istiyor

AA - Şeyma Uzundere - Güncel
 - Güncelleme:
Meksika Devlet Başkanı, uyuşturucu üretimiyle tanınan bölgenin adını değiştirmek istiyor

MEXICO Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Meksika'nın afyon ve kenevir üretimiyle tanınan ve "Altın Üçgen" olarak bilinen bölgenin adını "İyi ve Çalışkan İnsanların Üçgeni" olarak değiştirmek istediğini söyledi.

MEXICO Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Meksika'nın afyon ve kenevir üretimiyle tanınan ve "Altın Üçgen" olarak bilinen bölgenin adını "İyi ve Çalışkan İnsanların Üçgeni" olarak değiştirmek istediğini söyledi.

Lopez Obrador, Meksika'nın kuzeyinde Chihuahua, Sinola ve Durango eyaletlerinin arasında kalan bölgeyi dün ziyaret etti.

Kenevir ve afyon yetiştiriciliği ile tanınan ve uyuşturucu kartelleri için cazip bir nokta haline gelen bölgenin şu anki isminin, bölge sakinleri için de bir "damga" oluşturduğunu kaydeden Lopez Obrador, "Bu (isim) değişmeli çünkü burada çok sayıda çalışkan ve iyi insan, daha çok iyilik var." ifadelerini kullandı.

Lopez Obrador, "Altın Üçgen" olarak bilinen bölgenin adını "İyi ve Çalışkan İnsanların Üçgeni" yapmak istediğini kaydetti.

AA / Şeyma Uzundere - Güncel

Uyuşturucu Kenevir Sonora Altın Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title