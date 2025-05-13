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Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, Vali Avila'nın ABD Vizesi İptaline İlişkin Açıklama Bekliyor

Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, Vali Avila'nın ABD Vizesi İptaline İlişkin Açıklama Bekliyor
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Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Baja California Valisi Marina del Pilar Avila'nın ABD vizesinin iptal edilmesi üzerine Washington'dan bilgi talep etti. Sheinbaum, vizelerin neden iptal edildiği konusunda henüz bilgi sahibi olmadıklarını belirtti.

MEXICO Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Baja California Valisi Marina del Pilar Avila'nın ABD vizesinin iptal edilmesi üzerine Washington'dan açıklama istedi.

Basın toplantısında konuşan Sheinbaum, vize iptali konusunda önceden bilgilendirilmediklerini kaydetti.

Sheinbaum, "Hemen bir sonuca varmayacağız. Sebepleri hakkında henüz bir bilgi yok. Şimdilik, bu vizelerin neden iptal edildiğini anlamak için bilgi talep edilecek. Bu yüzden acele etmeyelim, bilgi için bekleyelim." ifadelerini kullandı.

Baja California Valisi Avila 11 Mayıs'ta sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, kocası Carlos Torres Torres ile ilgili "bir durumdan" dolayı ABD vizesinin iptal edildiğini ve bu kararın "iki ulusu ilgilendiren karmaşık bir bağlamda" alındığını açıklamıştı.

ABD sınırında bulunan Baja California eyaleti, düzensiz göç ve özellikle fentanil içeren uyuşturucu kaçakçılığı rotalarıyla gündeme gelebiliyor. ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, sınır güvenliği meselesine önem verirken Mexico City ile Washington arasında bu bağlamda problemler yaşanabiliyor.

Kaynak: AA / İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu - Güncel
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