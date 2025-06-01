Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, Halkı Yargı Seçimlerinde Oy Kullanmaya Çağırdı

Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, Halkı Yargı Seçimlerinde Oy Kullanmaya Çağırdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, yargı üyelerinin ilk kez halk tarafından seçileceği tarihi seçimler için vatandaşları oy kullanmaya davet etti. Sheinbaum, adil bir yargı sistemi inşa etmek için bu seçimlerin önemine dikkat çekti.

MEKSİKO, 1 Haziran (Xinhua) -- Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, federal yargı üyelerinin ilk kez doğrudan halk tarafından seçileceği pazar günkü yargı seçimleri için vatandaşları oy kullanmaya çağırdı.

Sheinbaum cumartesi günü yaptığı açıklamada Meksika için "tarihi bir gün" dediği oylamayı, iradesini halktan alan, "adil ve halk merkezli bir yargı sistemi" inşa etmeye yönelik adım olarak nitelendirdi.

Sheinbaum, "İlk kez Yüksek Mahkeme yargıçlarının kim olacağına bizler karar vereceğiz. Bu, ülkemizin içinden geçtiği büyük dönüşümü yansıtıyor" dedi.

Yargı üyelerinin bu şekilde seçimle belirlenmesinin, yürütmenin yetkilerini aşmasına ya da yargının parti kontrolüne girmesine yol açabileceği yönündeki suçlamaları reddeden Sheinbaum, "Yolsuzluk ve ayrıcalık sistemini sürdürmek isteyenler seçime hile karıştırıldığını iddia ediyor. Bu kesinlikle doğru değil" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Akıllı ilaçları Türkiye'de üretelim' talimatı

Erdoğan talimatı verdi! Binlerce kişinin mağduriyeti son bulacak
İnfaz kanunu teklifi, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi

İnfaz kanunu teklifi kabul edildi! İşte madde madde değişiklikler
Çocuk yaştaki çete genç kızın kolyesini gasbetti

Çocuk yaştaki çete bir anda genç kızın çevresini sardı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İntihar eden Nur Sena mektubunda bir kişiyi işaret etti: Asıl mesele Ahmet

İntihar eden Sena mektubunda bir kişiyi işaret etti: Cenazeme gelmesin
Şarkıcı Şimal Gülen son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü şarkıcı hayatının baharında sonsuzluğa uğurlandı
Kulislere sızdı! İşte AK Parti'nin Erdoğan'ın yeniden adaylığı için planı

Kulislere sızdı! İşte AK Parti'nin Erdoğan'ın adaylığı için planı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Ozan Güven'den radikal karar! 50 yaşına bastı, hayatında yeni bir sayfa açtı

Ozan Güven'den radikal karar! Hayatından çıkarıyor
Hindistan, savaş uçaklarının Pakistan tarafından düşürüldüğünü ilk kez doğruladı

Pakistan'dan büyük darbe! Hindistan kaybını ilk kez doğruladı
5 gollü tarihi zafer! Paris Saint-Germain Şampiyonlar Ligi şampiyonu

5 gollü tarihi zafer! Şampiyonlar Ligi şampiyonu belli oldu
Milyonlarca sürücünün ehliyeti tehlikede

Milyonlarca sürücüye kötü haber! Ehliyetleri iptal edilecek
İngiliz finans devi Standard Chartered altın fiyatlarına ilişkin yeni tahminde bulundu

Ünlü bankadan altın için çok konuşulacak tahmin
Trump'tan eşi tarafından tokatlanan Macron'a evlilik tavsiyesi

Trump'tan eşi tarafından tokatlanan Macron'a evlilik tavsiyesi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.