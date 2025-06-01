Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, Halkı Yargı Seçimlerinde Oy Kullanmaya Çağırdı

MEKSİKO, 1 Haziran (Xinhua) -- Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, federal yargı üyelerinin ilk kez doğrudan halk tarafından seçileceği pazar günkü yargı seçimleri için vatandaşları oy kullanmaya çağırdı.

Sheinbaum cumartesi günü yaptığı açıklamada Meksika için "tarihi bir gün" dediği oylamayı, iradesini halktan alan, "adil ve halk merkezli bir yargı sistemi" inşa etmeye yönelik adım olarak nitelendirdi.

Sheinbaum, "İlk kez Yüksek Mahkeme yargıçlarının kim olacağına bizler karar vereceğiz. Bu, ülkemizin içinden geçtiği büyük dönüşümü yansıtıyor" dedi.

Yargı üyelerinin bu şekilde seçimle belirlenmesinin, yürütmenin yetkilerini aşmasına ya da yargının parti kontrolüne girmesine yol açabileceği yönündeki suçlamaları reddeden Sheinbaum, "Yolsuzluk ve ayrıcalık sistemini sürdürmek isteyenler seçime hile karıştırıldığını iddia ediyor. Bu kesinlikle doğru değil" ifadelerini kullandı.