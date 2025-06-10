Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, G7 Zirvesi'ne Katılacak ve Trump ile Görüşecek

Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, G7 Zirvesi'ne Katılacak ve Trump ile Görüşecek
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Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Kanada'da düzenlenecek G7 zirvesine katılacağını ve ABD Başkanı Donald Trump ile görüşeceğini duyurdu. Bu, Sheinbaum'un Trump ile yapacağı ilk yüz yüze toplantı olacak.

MEKSİKO, 10 Haziran (Xinhua) -- Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Kanada'da düzenlenecek G7 zirvesine katılacağını ve ABD'li mevkidaşı Donald Trump ile görüşmeyi beklediğini söyledi.

Sheinbaum pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında Dışişleri Bakanı Juan Ramon de la Fuente'nin, katılımcı liderlerle yapılacak ikili görüşmelerin gündemini tamamlamak üzere olduğunu belirtti.

"G7'ye katılmaya karar verdim" diyen Sheinbaum, Trump ile görüşmesinin "çok muhtemel" olduğunu ve bunun göreve geldikten sonra Trump'la yapacağı ilk yüz yüze görüşmesi olacağını da sözlerine ekledi.

İki lider henüz yüz yüze görüşmemiş olsa da, gümrük vergileri, suç ve göç konusunda gerginliklerin yaşandığı bir ortamda ikili ilişkileri ele almak üzere altı kez telefon görüşmesi yaptı.

Sheinbaum zirve öncesinde çarşamba günü ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Christopher Landau ile bir araya gelerek ikili ilişkileri ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun yakında gerçekleşecek Meksika ziyareti konusunu görüşecek.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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