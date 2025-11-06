Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum'dan Taciz İddiasına Suç Duyurusu

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, salı günü kendisini taciz eden kişi hakkında suç duyurusunda bulunarak olayı "tüm kadınlara yönelik saldırı" olarak nitelendirdi.

CNN'in haberine göre Sheinbaum, sarhoş olduğunu belirttiği taciz şüphelisi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Ülkedeki tüm kadınların benzer durumlar yaşadığını ifade eden Sheinbaum, tacize maruz kaldığı ilk vakanın bu olmadığını belirtti.

Sheinbaum, yaşadığı tacizi "tüm kadınlara yönelik saldırı" olarak nitelendirerek, Meksika Kadınlar Sekreterliği ile tacize karşı ulusal kampanya başlatacaklarını duyurdu.

Kadınlara her anlamda saygı gösterilmesinin önemine işaret eden Sheinbaum, "Taciz, bir suçtur ve bu ülkedeki herkesin bunu anlamasının zamanı gelmiştir." dedi.

Kadınlar Sekreterliği de olayı kınayarak halka yakın olmanın, kişisel alanı ihlal etmek veya rızası bulunmadan fiziksel temas kurmak için bahane olarak kullanılamayacağını bildirdi.

Taciz mağdurlarına olayları görmezden gelmek yerine bildirmeleri çağrısında bulunan Sekreterlik, bu tür şiddet olaylarının hafife alınmaması ve kınanmasının adalet ve kültürel değişim için önemli olduğunu vurguladı.

Taciz zanlısı, Cinsel Suçlar Soruşturma Birimi'nde gözaltında

Ülkenin başkenti Meksiko'nun Belediye Başkanı Clara Brugada, Sheinbaum'u taciz eden kişinin, Cinsel Suçlar Soruşturma Birimi'nde gözaltında tutulduğunu bildirdi.

Meksiko polisi, ön bulguların şüpheliyi aynı gün iki kadına yönelik taciz iddialarıyla ilişkilendirdiğini açıkladı.

Basındaki görüntülerde ismi belirtilmeyen adamın 4 Kasım'da Meksiko'da Sheinbaum'u selamlayan kalabalığın arasından geçerek Devlet Başkanı'na uygunsuz şekilde dokunduğu ve öpmeye çalıştığı dikkati çekmişti.

Sheinbaum'un yardımcılarından Juan Jose Ramirez Mendoza, olaya müdahale etmişti.