Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum'dan Protestolara Tepki

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD'deki protesto gösterilerinde Meksika bayrağının kullanılmasına tepki göstererek, bunu "provokasyon" olarak nitelendirdi.

The New York Times'ın haberine göre, Devlet Başkanı Sheinbaum, konuya dair açıklamasında, protestolarda Meksika bayrağı taşınmasının, ülkesinin göçmen politikalarına karşı duruşun bir sembolü haline gelmesine karşın aynı zamanda bazı çevrelerde gerginliğe neden olduğunu belirtti.

Vatandaşlarını savunmak ile şiddeti kınamak arasında hassas bir denge gözettiğini vurgulayan Sheinbaum, "(Gösterilerde Meksika bayrağı kullanımı) Açıkça bir provokasyon izlenimi taşıyor ve Meksika hakkında olumsuz bir algı oluşturma amacı güdüyor." dedi.

Sheinbaum, Meksikalıların ve diğer milletlerden insanların ABD'de gözaltına alınma biçimlerine karşı olduklarını aktararak, "Ancak bu tür şiddet olayları açık bir provokasyondur. Kimin tarafından yapıldığını bilmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Los Angeles'ta şu ana kadar en az 61 Meksikalı vatandaşın gözaltına alındığını ve bazılarının sınır dışı edildiğini belirten Sheinbaum, bu kişilerin çoğunun adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini ileri sürdü.

Sheinbaum, ABD'de yaşayan Meksikalılara şiddetten uzak durma çağrısı yaparak, "Bir şeye karşı çıkmak, barışçıl protesto hakkını size verir, Özellikle ABD'de yaşıyorsanız, protestolarınızı barışçıl bir şekilde yapmalısınız." uyarısında bulundu.

Los Angeles'ta ICE karşıtı protestolar

ABD'nin Los Angeles kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla düzenlenen gösteriler sırasında çok sayıda kişi gözaltına alınmış, zaman zaman güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Los Angeles'taki durumu kontrol altına almak amacıyla Ulusal Muhafızları görevlendirdiğini açıklamış ve bölgedeki olaylardan dolayı Demokrat yöneticileri suçlamıştı.

ABD Savunma Bakanlığı, Trump'ın talimatıyla 4 bin Ulusal Muhafızı bölgede görevlendirmek üzere harekete geçirirken Bakan Pete Hegseth, "artan tehditler nedeniyle" yaklaşık 700 deniz piyadesinin de düzeni sağlamak amacıyla Los Angeles'a konuşlandırılacağını açıklamıştı.