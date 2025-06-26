Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum'dan ABD'ye Uyuşturucu Uyarısı

MEKSİKO, 26 Haziran (Xinhua) -- Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, organize suç faaliyetlerinin yalnızca Meksika'da değil, ABD'de de yaygın olduğunu belirtti.

Sheinbaum çarşamba günkü basın toplantısında, "Organize suç faaliyetlerini sadece Meksika'da değil, fentanil, kokain ve metamfetamin ticaretinin yapıldığı ABD kentlerinde de görmek mümkün" dedi.

Sheinbaum, yasadışı uyuşturucu piyasasının ve uyuşturucudan kazanılan paraların büyük oranda ABD'de bulunduğuna dikkat çekti.

ABD yetkilileriyle devam eden işbirliğinin egemenliğe karşılıklı saygı temelinde yürütüldüğünü belirten Sheinbaum, her ülkenin kendi sınırları içerisinde hareket ederek istihbarat paylaşımında bulunduğunu kaydetti.