Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum'dan ABD'ye Uyuşturucu Uyarısı

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Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, organize suçların sadece Meksika'da değil, ABD'de de yaygın olduğunu ve yasadışı uyuşturucu ticaretinin büyük ölçüde ABD topraklarında gerçekleştiğini açıkladı.

MEKSİKO, 26 Haziran (Xinhua) -- Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, organize suç faaliyetlerinin yalnızca Meksika'da değil, ABD'de de yaygın olduğunu belirtti.

Sheinbaum çarşamba günkü basın toplantısında, "Organize suç faaliyetlerini sadece Meksika'da değil, fentanil, kokain ve metamfetamin ticaretinin yapıldığı ABD kentlerinde de görmek mümkün" dedi.

Sheinbaum, yasadışı uyuşturucu piyasasının ve uyuşturucudan kazanılan paraların büyük oranda ABD'de bulunduğuna dikkat çekti.

ABD yetkilileriyle devam eden işbirliğinin egemenliğe karşılıklı saygı temelinde yürütüldüğünü belirten Sheinbaum, her ülkenin kendi sınırları içerisinde hareket ederek istihbarat paylaşımında bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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