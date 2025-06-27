Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum'dan ABD'ye Tepki: 'Kanıt Sunmalı'

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Claudia Sheinbaum, ABD'nin Meksika'daki iki banka ve bir finansal aracılık şirketine yönelik 'uyuşturucu parası aklama' suçlamalarını eleştirerek, Washington'un bu iddialara ilişkin kanıt sunması gerektiğini söyledi.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD'nin "uyuşturucu parası aklama" suçlamasıyla Meksika'daki iki banka ile bir finansal aracılık şirketine yaptırım kararı almasına tepki göstererek, Washington'dan bu kararına ilişkin "kanıt sunması" gerektiğini belirtti.

Sheinbaum, ABD yönetiminin bazı Meksikalı şirketleri "uyuşturucu parasını aklamakla" suçlamasının ardından açıklamalarda bulundu.

ABD Hazine Bakanlığının kendilerine, söz konusu kuruluşların para aklamada kullanıldığını kanıtlayan herhangi bir belge iletmediğini belirten Sheinbaum, suçlamalara ilişkin kanıt olması halinde ABD makamlarına yardımcı olunacağını kaydetti.

Sheinbaum, ABD'nin yaptırım kararına ilişkin "kanıt sunması" gerektiğini vurguladı.

ABD Hazine Bakanlığı, 25 Haziran'da, Meksika'da bulunan "CiBanco" ve "Intercam" adlı iki banka ile "Vector Casa de Bolsa" isimli finansal aracılık şirketini, organize suçlar için "para aklamada kullanılmakla" suçlamış ve yaptırım uygulayacağını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran - Güncel
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