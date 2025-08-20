Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, ABD'nin Venezuela'daki Askeri Tatbikatlarını Kınadı

MEKSİKO, 20 Ağustos (Xinhua) -- Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD ordusunun Venezuela yakınlarındaki Karayip Denizi'nde düzenlediği tatbikatları eleştirdi.

Sheinbaum salı günü yaptığı açıklamada, tüm anlaşmazlıkların diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini belirterek, hükümetinin "müdahale etmeme" ve "halkların kendi kaderini tayin etme" çağrısını yineledi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro pazartesi günü ABD'nin ülkesine yönelik savaş tehditlerini engellemek amacıyla 4,5 milyon sivil milis gücünü ülke çapında konuşlandırma kararı aldığını açıklamıştı.

Maduro'nun açıklaması, Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez'in, Washington'u uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele bahanesiyle Karayipler'de askeri harekatları meşrulaştırmaya çalışmakla suçlamasının ardından gelmişti.

ABD Adalet Bakanı Pamela Bondi ise bu ay başında, Maduro'nun uluslararası uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantısı olduğunu öne sürerek, onun tutuklanmasına yol açacak bilgilere 50 milyon dolar ödül verileceğini duyurmuş, Maduro ise bu iddiaları reddetmişti.