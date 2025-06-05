Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, ABD'nin Gümrük Vergilerini Eleştirdi

Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, ABD'nin Gümrük Vergilerini Eleştirdi
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Meksika'nın Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına uyguladığı gümrük vergilerini artırmasının adaletsiz ve yasal dayanağı olmayan bir uygulama olduğunu belirtti. Sheinbaum, bu önlemin Meksika'ya haksız olduğunu ve iki ülke arasındaki serbest ticaret anlaşmasına aykırı olduğunu vurguladı.

MEKSİKO, 5 Haziran (Xinhua) -- Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına uyguladığı gümrük vergilerini yüzde 25'ten yüzde 50'ye çıkararak iki kat artırmasının "adaletsiz", "sürdürülemez" ve "yasal dayanaktan yoksun" olduğunu söyledi.

Sheinbaum, çarşamba günü düzenlenen basın toplantısında İngiltere hariç tüm ülkelere uygulanan söz konusu önlemin, "ihraç ettiğinden daha fazla çelik ve alüminyum ithal eden Meksika'ya" haksızlık anlamına geldiğini belirtti.

Genellikle "gümrük vergilerinin ticaret açığı durumunda uygulandığını" kaydeden Sheinbaum, "ülkesinin çelik ithalatınınsa ihracattan daha fazla olduğunu", bu nedenle kendilerine gümrük vergisi uygulanmasının "adil olmadığını" vurguladı.

Meksika ve ABD'nin, serbest ticaret anlaşmasının tarafları olduğunu da hatırlatan Sheinbaum, dolayısıyla Meksika hükümetinin bakış açısına göre, söz konusu gümrük vergilerinin yasal bir dayanağının olmadığını ifade etti.

Washington'un ise gümrük vergilerini ticari kaygılardan ziyade daha çok ulusal güvenlik kaygıları nedeniyle getirdiğine dikkat çeken Sheinbaum, söz konusu gümrük vergilerinin Meksika'ya uygulanmasının yine de adil olmadığını yineledi.

Sheinbaum, "Gümrük vergileri, ABD'nin ulusal güvenliği açısından değerlendiriliyor. Daha dün Beyaz Saray Sözcüsü, güvenlik konusu da dahil olmak üzere ABD'yle Meksika arasında her alanda çok iyi işbirliği olduğunu söyledi. Dolayısıyla vergilerin adil olduğuna inanmıyoruz" dedi.

Söz konusu gümrük vergilerinin sürdürülemez olduğuna dikkat çeken Sheinbaum, "Sınırın bir tarafından diğer tarafına çok sayıda otomobil parçası geçtiği gibi çelik de geçiyor. Bir anlaşmaya varmayı umuyoruz. Anlaşmaya varamazsak, biz de bazı tedbirler açıklayacağız. Bununla amacımız intikam değil, koruma" dedi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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