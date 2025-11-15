Haberler

Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum: ABD'nin Askeri Operasyonu Kesinlikle Söz Konusu Değil

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD'nin ülkesinde askeri operasyon yapmasının söz konusu olmadığını vurguladı. Sheinbaum, Meksika'nın egemenliği ve ulusal bütünlüğünü her şeyin üzerinde tutacaklarını belirtti.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD'nin ülkesinde askeri operasyon yapmasının "kesinlikle söz konusu olmadığını" belirtti.

Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında konuşan Sheinbaum, isim vermeden ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun son açıklamalarını değerlendirdi.

Sheinbaum, ABD ile güvenlik konularında işbirliği yürütürken Meksika'nın egemenliği ve ulusal bütünlüğünü her şeyin üzerinde tuttuklarını vurguladı.

Uyuşturucu örgütlerine karşı mücadele kapsamında ABD'nin Meksika'da askeri operasyon yapmasının "kesinlikle söz konusu olmadığını" dile getiren Sheinbaum, "Bizim ortaya koyduğumuz şey, ABD'nin herhangi bir müdahalesinin tamamen dışlandığıdır. Meksika'da hala bunu isteyen bazı kişiler olsa da." dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun, Washington'un Meksika topraklarında tek taraflı bir eylem planlamadığını belirten sözlerine değinen Sheinbaum, Meksika'nın toprak bütünlüğüne saygı duyulması şartıyla işbirliği ve dayanışmaya açık olduklarını söyledi.

ABD'de bazı çevreler, Meksika'da uyuşturucu kartellerine yönelik doğrudan operasyon yapılmasını savunuyor ancak Meksika yönetimi bunu ülkenin egemenliğine müdahale olarak değerlendiriyor.

Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, 5 Kasım'daki açıklamasında, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin ülkedeki kartellerle mücadele kapsamında asker ve istihbarat personeli gönderme planları olduğuna dair iddiaları reddederek, "herhangi bir müdahaleye karşı olduklarını" belirtmişti.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel
Suriye'nin başkenti Şam'da şiddetli patlamalar

Komşu ülkede peş peşe şiddetli patlamalar! Ölü ve yaralılar var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
23 yaşındaki işçinin feci ölümü! Beton parçaları üzerine düştü

23 yaşındaki işçinin feci ölümü! Çabaları sonuçsuz kaldı
Türkiye bu midyeciyi konuşuyor! Ünlü şarkıcılar da yemek yemiş

Türkiye bu midyeciyi konuşuyor! Ünlü şarkıcılar da yemek yemiş
Şehit mezarının yeri, koyun sürüsünün garip davranışıyla fark edildi: O alanı kazınca...

Şehit mezarının yeri, koyun sürüsünün garip davranışıyla fark edildi
A Milli Takım'da sakatlık: Yıldız futbolcu aday kadrodan çıkarıldı

Yıldız futbolcu aday kadrodan çıkarıldı
23 yaşındaki işçinin feci ölümü! Beton parçaları üzerine düştü

23 yaşındaki işçinin feci ölümü! Çabaları sonuçsuz kaldı
Rojin'in babası: Atletindeki kanın başka bir kadına ait olduğu söylendi

Rojin'in babasından kafa karıştıran sözler: Atletindeki kanın...
Hatay'da otomobilin çarptığı kadın kanala düşerek hayatını kaybetti

Bir anda kanala düştü! Genç kadının korkunç ölümü
26 ilde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi: Hakan Fidan da potaya girdi

26 ilde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi: Bakan Fidan da potada
'Türklerle savaş olmalı' pankartı açan takıma UEFA'dan şaka gibi ceza

Bu skandal pankarta verilen cezaya bakar mısınız!
Özgür Özel: Önümüzdeki dönem CHP'de başörtülü vekiller olacak

CHP lideri Özel'den çok konuşulacak "Başörtüsü" çıkışı
Ömer Koç'tan korkutan uyarı: Risklerle dolu bir dünya düzeni oluşuyor

Ömer Koç'tan korkutan uyarı: Maalesef gittikçe artan...
Şarkıcılar yılbaşında paraya doyacak! Sadece bir isim döviz kazanacak

Yılbaşında paraya doyacaklar! Sadece bir isim döviz kazanacak
Kenan Yıldız'ın Juventus'tan istediği maaş ortaya çıktı

Eğer olmazsa gidecek! Juventus'tan istediği maaşa bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.