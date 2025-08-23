Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, ABD'nin Askeri Müdahalesine İzin Vermeyecek

MEKSİKO, 23 Ağustos (Xinhua) -- Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ülkedeki uyuşturucu kartelleriyle mücadele konusunda ABD'nin askeri müdahalesini istemediklerini yineleyerek Meksika'nın egemenliğine vurgu yaptı.

Cuma günkü basın toplantısında Meksika'nın "özgür, bağımsız ve egemen" bir ülke olduğunu belirten Sheinbaum, hiçbir yabancı hükümetin bağımsızlıklarını ihlal etmesine izin vermeyeceklerini söyledi.

ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi Başkanı Terry Cole, daha önce Fox News'e verdiği demeçte Meksikalı uyuşturucu kartellerine saldırı kararı alan ABD Başkanı'nı destekleyeceklerini açıklamıştı.

Sheinbaum, "Bu olmayacak. Meksika, halkımızla ve halkın hükümeti olarak temsil ettiklerimizle büyük bir güce sahiptir. Böyle bir girişime birlik içinde karşı çıkacağız" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika'yı uyuşturucuyla mücadele çalışmalarına askeri müdahalede bulunacakları yönünde tehdit ediyor. Sheinbaum ise her seferinde bunu reddediyor.

ABD medyasında bu ayın başlarında çıkan haberlere göre Trump, Latin Amerika'da terör örgütü olarak tanımlanan uyuşturucu kartellerine karşı askeri harekat yapılmasına izin veren gizli bir talimat imzaladı.