Meksika Devlet Başkanı: Abd-Meksika-Kanada Ticaret Anlaşması Bölgenin Dünyadaki Rekabet Gücünü Garanti Altına Alıyor

MEKSİKO, 5 Aralık (Xinhua) -- Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, cuma günü Washington'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası kura çekimi vesilesiyle ABD Başkanı Donald Trump ve Kanada Başbakanı Mark Carney ile yapacağı görüşme öncesinde ABD-Meksika-Kanada Serbest Ticaret Anlaşması'nın önemine vurgu yaptı.

Sheinbaum, perşembe günü Ulusal Saray'da düzenlediği basın toplantısında ABD-Meksika-Kanada Serbest Ticaret Anlaşması'nın "üç ülke için oldukça önemli" olduğunu söyledi. Sheinbaum, "Bu anlaşma, bölgenin dünyadaki rekabet gücünü garanti altına alıyor" ifadelerini kullandı.

Trump, perşembe günü ABD-Meksika-Kanada Anlaşması'nın sona ermesine izin vereceği ve Meksika ile Kanada ile yeni bir ticaret anlaşması arayacağı yönünde tehditte bulunmuştu. Normalde anlaşmanın 2026'da gözden geçirilmesi öngörülüyor.

Sheinbaum, "Üç ülke arasında, özellikle Meksika ve ABD arasında muazzam bir ekonomik entegrasyon var. Bu entegrasyonu bozmak, ABD ve Meksika için birçok soruna yol açar. Birlikte kalmak, bölge, halklarımız ve ülkelerimiz için çok önemli" sözlerine yer verdi.