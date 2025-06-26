Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, ABD'deki Göçmen Haksızlıklarını Kınadı

MEKSİKO, 26 Haziran (Xinhua) -- Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD'de belgesiz göçmenlerin uğradığı haksızlıkları kınayarak bunların, ABD toplumuna uzun yıllar katkıda bulunmuş göçmenlere yapılan kötü muameleyi yansıttığını söyledi.

Sheinbaum, çarşamba günkü basın toplantısında ABD'de 30 yıldan fazla yaşamış olan ve çocukları ABD Deniz Kuvvetleri'nde çalışan Meksikalı bahçıvan Narciso Barranco'nun şiddet kullanılarak gözaltına alınmasını eleştirdi.

Barranco'nun hafta sonu Kaliforniya'nın Tustin kentindeki bir restoranın önünde çalılıkları budarken ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi'nden olduğu bildirilen maskeli göçmenlik yetkilileri tarafından yakalanıp dövüldüğünü gösteren bir video kısa süre önce gündeme geldi.

Sheinbaum, "Mecburiyetten Meksika'yı terk edip ABD'de yaşam kurmuş insanlar var. Yasal olarak vatandaşlığa sahip olmasalar bile bu kişiler hem Meksikalı hem Amerikalıdır" dedi.

Bunun üzerine ABD İç Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Barranco'nun, görevlilere ot biçme makinesiyle saldırarak müdahaleyi zorunlu kıldığı iddia edildi.

Bakanlık, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Görevlilerimizin kendilerini savunmak yerine karşılık vermeyip yaralanmalarını mı tercih ederdiniz?" diye sordu.

Meksika'nın Los Angeles konsolosluğunun Barranco'yla temasa geçerek destek sözü verdiğini kaydeden Sheinbaum, Jimmy Kimmel Live programına çıkan aktör Diego Luna'nın açık şekilde Meksika topluluğunu savunmasından da övgüyle bahsetti.

Sheinbaum, ABD yönetiminin Los Angeles gibi kentlerde başlattığı ve haziran ayı boyunca protesto ve çatışmalara yol açan göçmenlere yönelik baskınlarını da eleştirdi.